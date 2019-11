Четири дни остават до очаквания воден режим в Перник. Вчера, след спешна среща в ВиК-дружеството, се стигна до предложение за нов вариант за режим. Той предвиждаше вода в града да има само вечер между 20 часа вечерта и 8 часа сутринта.

Първоначалният график предвиждаше перничани да имат вода за по-малко време - между 16 и 22 часа.

В ефира на "Важното, казано на глас" по bTV Радио кметът на града Станислав Владимиров каза, че и към момента ВиК Перник не му е предоставила изисканата информация.

Още от началото на годината е имало индикации, че водата в язовир "Студена" не е достатъчна, но никой не е взел нужните мерки, стана ясно от коментара на Владимиров. Към днешна дата комуникацията му с премиера Бойко Борисов е по-добра, отколкото с ръководството на дружеството.

Лошота комуникация на ВиК дружеството доведе дотам перничани да са в неведение, а администрацията да не може да вземе адекватно решение, посочи кметът. Ръководството на дружеството е допуснало недобро управление на водните ресурси и недобро планиране на разходите на язовир "Студена", се разбра от коментара на Владимиров.

Ситуацията е критична и кризисна, трябва да има наказани и трябва да се действа бързо, заключи кметът и допълни, че очаква утре ВиК Перник най-накрая да предостави информация.