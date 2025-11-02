Продължават и мерките за по-отговорно шофиране. Още 8 републикански отсечки влизат в контрола за измерване на средната скорост на движение.
Така стават общо 56, съобщиха от Пътната агенция.
Участъците са на магистрала "Струма" и на пътища в Софийска област, Търговище, Стара Загора и Велико Търново.
Чрез камерите в началото и в края на всеки участък се отчита времето, за което автомобилът изминава разстоянието, и се изчислява средната му скорост.
Ако тя е по-висока от допустимата, данните се пращат на полицията, а тя глобява нарушителя.
