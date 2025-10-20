Пловдивският окръжен съд осъди на шест години затвор при първоначален общ режим шофьора, причинил смъртта на двама души при инцидент това лято на автомагистрала "Тракия", съобщиха от Съдебната палата.

Подсъдимият е признал вината си и е заявил, че съжалява за случилото се.

Размерът на наложеното наказание е в размер на девет години, а след редуцирането с една е определен в размер на шест.

Със същата присъда Окръжният съд лиши мъжа от право да управлява моторно превозно средство за седем години.

Инцидентът на АМ "Тракия стана на 13 юли край пловдивското село Шишманци. 47-годишният мъж, който е чужд гражданин, блъсна в аварийната лента автомобил.

Вследствие на удара на място загинаха 46-годишен мъж и 48-годишна жена.

Присъдата може да бъде обжалвана в 15-дневен срок.

