Оранжев код за бурен вятър в сряда. Това обявиха от Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ).
Вятърът ще обхване 17 области в страната: Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали, Пловдив и София-област.
Там се очаква скоростта на вятъра да достига до около 120 км/ч.
В останалите области от страната важи Жълт код за силен вятър със скорост до около 90 км/ч.
Вятърът от юг-югозапад ще повиши още дневните температури и в сряда максималните ще бъдат между 11 и 19 градуса.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK