Оранжев код за бурен вятър в сряда. Това обявиха от Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Вятърът ще обхване 17 области в страната: Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали, Пловдив и София-област.

Там се очаква скоростта на вятъра да достига до около 120 км/ч.

В останалите области от страната важи Жълт код за силен вятър със скорост до около 90 км/ч.

Снимка: bTV

Вятърът от юг-югозапад ще повиши още дневните температури и в сряда максималните ще бъдат между 11 и 19 градуса.

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