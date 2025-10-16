Движението в тръбата за София на тунел „Топли дол“ на магистрала „Хемус“ ще е в една лента три часа – от 13 ч. до 16 ч. днес, съобщи Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Причината е ремонт на осветлението в тунела.

Ограничено ще е преминаването в активната лента, като трафикът ще се осъществява в изпреварващата.

От АПИ апелират шофьорите да пътуват внимателно, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.

До 9 ч. на 17 октомври ще е ограничено и движението в посока София в активната лента в 200-ментров участък при км 38 на АМ „Хемус“ – превозните средства ще преминават в изпреварващата лента. Промяната в организацията е за ремонт на настилката на виадукта.

