Официално: Ахмед Доган учредява новата си партия - Алианс за права и свободи - АПС

„Алианс за права и свободи“ (АПС) става политическа партия. Това стана ясно по време на брифинг на новата формация в София. Пред медиите застанаха Ахмед Доган и Танер Али.

„След дълго търсене решихме да създадем нов политически субект. Имаме нов проект, днес беше учредителната сбирка. Обещавам ви една по-детайлна, по-дълбока среща с вас, пресконференция, може би, но дайте ми малко време“, каза Ахмед Доган.

„Днес бе избрано ръководство на Инициативния комитет, присъстваха над 101 души, по закон трябва да са минимум 50. Имаме регистрация и в Европейското патентно ведомство, като „Алианс за права и свободи“, и в Софийски градски съд – това име е запазено и започваме да работим по новия политически проект в страната“, обяви Танер Али.

„Искаме да работим за една България, в която всички, без значение от пол, етнос, религия и социален статус, ще бъдат равноправни. Страна, в която ще се цени всеки един човек и ще се гарантират основните права и свободи н всички“, каза още той.

И очерта основните цели на партията, сред които създаване на правови и социални гаранции за недопускане на етническа и религиозна дискриминация и икономически просперитет и устойчиво развитие на всички общини в страната. Колкото до позицията на партията по отношения на външната ни политика, Танер Али обяви:

„Партията е „за“ утвърждаване на авторитета на страната ни в света въз основа на взаимно и изгодно сътрудничество, пълноправно членство на България в европейските и евроатлантическите структури, мир и разбирателство на Балканите и света“.

