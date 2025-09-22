22 септември е последният от серията почивни дни по случай Деня на независимостта.

Очаква се засилен трафик по магистралите и основните пътища в страната.

Полицейското присъствие по пътищата е засилено. Властите ще следят за спазването на скоростта, шофиране без колани или след употреба на алкохол и наркотици.

През трите почивни около 200 патрулни автомобила ще се движат в трафика и ще следят за агресивни шофьори, както и за такива, които карат в аварийната лента.

За да се облекчи движението, полицията предприе действия по извеждане на тежкотоварните камиони от магистралите в късния следобед. Шофирайте внимателно!

Трафикът на ГКПП „Капитан Андреево“ е интензивен на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“.

Трафикът на границата с Румъния е нормален на всички гранични преходи.

Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

Трафикът по границата със Северна Македония, Сърбия и Гърция е нормален. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни хора.

