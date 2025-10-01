Повдигнаха обвинения на 39-годишен мъж за склоняване към проституция и противозаконно лишаване от свобода на жена и момиче в Стара Загора.

Това съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура в Пловдив, цитирана от БТА.

Обвиненията са две – за „използването за развратни дейности“ на момиче на 17 г. и на жена на 25 г., независимо от съгласието им.

По досъдебното производство е установено, че обвиняемият е осигурил жилища на двете жени и там те предоставяли сексуални услуги срещу заплащане от юни до септември тази година.

По-голяма част от получените суми от клиентите те предавали на задържания.

Според събраните свидетелски показания той употребявал наркотици и през последния месец станал агресивен към двете жени. Всекидневно те били подложени на физическо насилие – побои и заплахи.

Мъжът ги заключвал в жилището и не им позволявал да го напускат. В края на септември едната от жените успяла да избяга от апартамента и е подала сигнал в полицията.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Районната прокуратура в Стара Загора да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ за него.

