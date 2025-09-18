В четвъртък времето ще бъде ясно, облачността ще намалява до слънчево време. Вятърът ще бъде слаб от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в района на София - около 24.
По Черноморието ще бъде слънчево, с умерен вятър от северозапад.
Максималните температури ще бъдат около 24 градуса, температурата на морската вода е също 24 градуса, а вълнението на морето ще достига до 3 бала.
Над планините също ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще бъде умерен северозападен.
Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14 градуса, а на 2000 метра - около 6.
