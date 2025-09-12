Облачност и дъждове ни очакват уикенда: Чадър и лека връхна дреха са препоръчителни

Днес облачността ще бъде предимно значителна. На много места ще има условия за краткотрайни валежи от дъжд, също и за гръмотевици. Максималните температури ще са от 24 до 29 градуса в повечето райони.

Утре слънчевите часове ще се увеличат, в неделя от запад облачността отново ще започне да се увеличава и нощта срещу понеделник, както и в понеделник, отново ще има места с краткотрайни валежи, възможни са и гръмотевици.

Температурите ще се понижат.

За първия учебен ден се подгответе за всеки случай с чадър или дъждобран, и с лека връхна дреха, под нея най-добре с риза и тениска.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase