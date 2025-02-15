В събота времето ще бъде предимно облачно. Малко вероятни са валежи.

Минималните температури ще бъдат между -2 и 5 градуса, в София - около -2. Максималните температури ще бъдат от 2 до 12 градуса, за района на София - около 6.

Над Черноморието ще бъде преобладава облачно време, с вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са около 8 градуса, температурата на морската вода е около 6 градуса, а вълнението на морето ще достига 2 бала.

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В планините ще бъде облачно, но валежи не се очакват. Вятърът ще бъде от запад. Максимална температура на височина 1200 метра - около 2 градуса, на 2000 метра - около -4.

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