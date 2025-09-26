dalivali.bg
Новите медици: Дипломира се Випуск 2025 на Факултета по дентална медицина

Младите лекари положиха Хипократова клетва

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  19:43 ч. 26.09.2025 г.

13 са пълните отличници на Факултета по дентална медицина към Медицинския университет. Днес възпитаниците на Випуск 2025 г. положиха своята Хипократова клетва.

Сред дипломантите имаше и много чужди граждани, които са избрали да започнат пътя на своята професионална реализация именно с обучение в България.

Младите лекари бяха приветствани от декана на Факултета по дентална медицина – професор Бойко Бонев и от президента Румен Радев.

