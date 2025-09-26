Новите медици: Дипломира се Випуск 2025 на Факултета по дентална медицина

13 са пълните отличници на Факултета по дентална медицина към Медицинския университет. Днес възпитаниците на Випуск 2025 г. положиха своята Хипократова клетва.

Сред дипломантите имаше и много чужди граждани, които са избрали да започнат пътя на своята професионална реализация именно с обучение в България.

Младите лекари бяха приветствани от декана на Факултета по дентална медицина – професор Бойко Бонев и от президента Румен Радев.