bTV Media Group представя обновената платформа за отложено гледане bTV Plus, която вече е активна за потребителите. С новата визия и технологични подобрения, bTV Plus превръща любимите актуални и развлекателни предавания, сериали и новинарски емисии от ефира на bTV в съдържание, достъпно навсякъде и до 30 дни след излъчване - независимо дали се гледа на телевизор, телефон или таблет.

Цялостният редизайн и разширени функционалности включват нова уеб версия на btvplus.bg с обновен интерфейс, съобразен с актуалните UX/UI тенденции и нуждите на потребителите; мобилно приложение с интуитивен дизайн, оптимизиран за различни устройства с iOS и Android; ТВ приложение за операционни системи Android, адаптирано за големи екрани и с фокус върху лесната навигация и качественото потребителско изживяване.

С модерната си визия и интуитивна навигация, платформата btvplus.bg позволява на потребителите лесно и бързо да откриват желаното съдържание. bTV Plus ще предлага разширени възможности за персонализация и още по-добро потребителско изживяване, включително регистрация за по-удобен и индивидуален достъп, персонализирани предложенията според предпочитанията, известия при публикуване на нови епизоди от любими предавания и сериали. В допълнение предстои въвеждането на нови интерактивни функционалности и елементи на геймификация, които ще направят преживяването в платформата още по-ангажиращо и забавно.

„Потребителите свикнаха да търсят незабавен достъп и разнообразие на платформите, които използват. Затова и развиваме bTV Plus като мултиплатформена услуга. Целта ни е непрекъснато да подобряваме удобството при консумацията на съдържание извън телевизионния ефир, като предоставяме пълната свобода зрителите да гледат там, където и когато им е най-удобно“ - казва Борислав Чоранов, ръководител на отдел „Дигитална трансформация“ в bTV Media Group.

„Новата среда на bTV Plus отговаря както на очакванията на зрителите, така и на съвременните тенденции в дигиталната сфера. Всеки може да следи любимото си съдържание по начина, който най-добре отговаря на неговото ежедневие“, споделя Зоя Василева, ръководител „Дигитални продажби“ в bTV Media Group.

bTV Media Group развива своите услуги с фокус върху потребителите и се утвърждава като лидер в изграждането на дигитални платформи, насочени към информираност, забавление и съдържание за свободното време. Дигиталната екосистема на медийната група обхваща 7 уебсайта, посветени на ключови за обществото теми, собствени подкаст формати, стрийминг платформата VOYO, както и изцяло обновената платформа за отложено гледане bTV+.