България

Нова задължителна ваксина: Идеята на МЗ е имунизацията срещу варицела да е в календара от 2026 г.

Тя ще включва две дози

19:35 ч. 14.09.2025 г.

Ваксината срещу варицела, която в момента е препоръчителна, ще стане задължителна от 2026 г. Това съобщиха от здравното министерство.

От ведомството предвиждат промени в имунизационния календар. Една от новостите е именно ваксината срещу варицела.

Имунизацията ще включва две дози.

Предвижда се първата да се поставя при деца на възраст между 12 и 15 месеца, а втората, когато детето навърши 4 години.

Варицелата е едно от най-разпространените детски инфекциозни заболявания. Причинява се от варицела-зостер вируса и протича обикновено с характерни обриви по кожата, повишена температура и общо неразположение.

Как се предава?

Заразата се предава по въздушно-капков път – при кашляне, кихане или близък контакт. Болният е заразен от 1–2 дни преди появата на обрива до образуването на корички върху мехурчетата.

Кои са най-застрашени?

Най-често боледуват деца между 2 и 10 години.

Заради варицела: 19-годишно момче е с пареза на лицевия нерв в Ямбол

Заболяването обикновено протича леко, но при възрастни и хора с отслабена имунна система може да доведе до сериозни усложнения – пневмония, възпаление на мозъка или бактериални инфекции на кожата.

