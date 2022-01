Над 370 лекарства липсват в аптечната мрежа. Това съобщи в ефира на bTV Radio Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки.

“Списъкът с лекарства, които липсват е много дълъг. Тези медикаменти обхващат почти всички фармакологични групи - антиасматични, антиревматични, антикулагуланти и др. Сред тях има много животоспасяващи лекарства. Например против така известните напоследък лекарства, които предпазват от образуване на тромби, които ако се образуват имат животозастрашаващ ефект. Антикулагулантите се използват при бременни с хемофилия и има риск от отхвърляне на плода и от тромбози. Има налични други лекарства от групата антикулагуланти, но те конкретно за бременни не са подходящи”, обясни Костов.

По думите му най-често причината за дефицита на лекарства е производствена. “Свързани са с увеличеното търсене на тези медикаменти. Веригата на снабдяване с лекарствата е доста консервативна и не е гъвкава, както при бързооборотните стоки. Изискват се много месеци предварително да се поръчат лекарствата и когато са неточно поръчани, защото пазара се променя, количествата не съответстват на търсенето”, коментира още Костов.

Той разказа, че български пациенти пътуват до Македония, Гърция и Турция, за да намерят животоспасяващи лекарства.