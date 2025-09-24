Водещата на прогнозата за времето по bTV и едно от най-популярните лица на медията Натали Трифонова стана майка на момченце.
Щастливата новина обяви самата тя в профила си във Фейсбук. „Светът вече е по-красив“, написа Натали в социалната мрежа.
Семейството е избрало бебето да носи името Арън. Малкият Арън се е родил с мерки 3,050 кг и 50 сантиметра.
Трифонова благодари д-р Анна Богданова, проф. д-р Николай Младенов и на целия екип в болница Acibadem City Clinic УМБАЛ Токуда за грижите.
Екипът на bTV желае на семейството здраве, усмивки и много поводи за гордост!
