Водещата на прогнозата за времето по bTV и едно от най-популярните лица на медията Натали Трифонова стана майка на момченце.

Щастливата новина обяви самата тя в профила си във Фейсбук. „Светът вече е по-красив“, написа Натали в социалната мрежа.

Семейството е избрало бебето да носи името Арън. Малкият Арън се е родил с мерки 3,050 кг и 50 сантиметра.

Трифонова благодари д-р Анна Богданова, проф. д-р Николай Младенов и на целия екип в болница Acibadem City Clinic УМБАЛ Токуда за грижите.

Екипът на bTV желае на семейството здраве, усмивки и много поводи за гордост!

