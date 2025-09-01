Напусна ни големият преводач и поет Кирил Кадийски

Поетът и преводач Кирил Кадийски си отиде, съобщи на страницата си във "Фейсбук" издателство "Колибри".

"Съкрушителна вест ни споходи в последния ден на август. Напусна ни нашият приятел и съмишленик Кирил Кадийски – поет и преводач с мощен, извънмерен талант; прозорлив есеист, публицист, преподавател, общественик с будна съвест и парлив език", пише в публикацията на издателството.

Кирил Кадийски е роден на 16 юни 1947 г. в с. Ябълково, Кюстендилско. Автор е на книги с поезия и есеистика, сред които "Поезия" (1995), "Съчинения в три тома" (1997), "Вечеря в Емаус" (2000), "Черепът на Йорик и други стихотворения" (2004), "Съчинения в пет тома" (2007), "Поезия/Прози" (2013, 2015), "Поезия" (2014, 2019).

Превел е на български стихове на френски поети като Франсоа Вийон, Пиер дьо Ронсар, Виктор Юго, Шарл Бодлер, Пол Верлен, Артюр Рембо, Стефан Маларме, Гийом Аполинер, а също и произведения на руски автори, сред които Михаил Лермонтов, Фьодор Тютчев, Александър Блок, Владимир Маяковски, Борис Пастернак и др, припомня БТА.

Поклонението ще се състои на 2 септември от 11:00 ч. в столичния храм "Свети Седмочисленици".

Поклон пред паметта му!