Напусна ни големият преводач и поет Кирил Кадийски

Той е автор е на книги с поезия и есеистика

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  10:43 ч. 01.09.2025 г.
Поетът и преводач Кирил Кадийски си отиде, съобщи на страницата си във "Фейсбук" издателство "Колибри".
 
"Съкрушителна вест ни споходи в последния ден на август. Напусна ни нашият приятел и съмишленик Кирил Кадийски – поет и преводач с мощен, извънмерен талант; прозорлив есеист, публицист, преподавател, общественик с будна съвест и парлив език", пише в публикацията на издателството.
 
Кирил Кадийски е роден на 16 юни 1947 г. в с. Ябълково, Кюстендилско. Автор е на книги с поезия и есеистика, сред които "Поезия" (1995), "Съчинения в три тома" (1997), "Вечеря в Емаус" (2000), "Черепът на Йорик и други стихотворения" (2004), "Съчинения в пет тома" (2007), "Поезия/Прози" (2013, 2015), "Поезия" (2014, 2019).
 
Превел е на български стихове на френски поети като Франсоа Вийон, Пиер дьо Ронсар, Виктор Юго, Шарл Бодлер, Пол Верлен, Артюр Рембо, Стефан Маларме, Гийом Аполинер, а също и произведения на руски автори, сред които Михаил Лермонтов, Фьодор Тютчев, Александър Блок, Владимир Маяковски, Борис Пастернак и др, припомня БТА.
 
Поклонението ще се състои на 2 септември от 11:00 ч. в столичния храм "Свети Седмочисленици".
 
Поклон пред паметта му!

