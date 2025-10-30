Министерството на културата отличи с наградите „Златен век“ 35 изтъкнати творци, артисти, читалищни и научни дейци за изключителния им принос в развитието на българската култура по повод предстоящия Ден на народните будители.

„Човек се ражда да бъде талантлив и да бъде по-висок от подкупността, по-висок от мръсното богатство спечелено с измама, с шантаж, с предателство. Човек носи таланта, за да пребори предателството. Това означава тази награда за мен“, каза Здравка Евтимова - писател и преводач.

Снимка: bTV

„Тази искра е вътре в теб и тя или е жива, или я губиш, а ако я губиш трябва панически да започнеш да я спасяваш“, каза актрисата Янина Кашева.

Снимка: bTV

„Как я паля, ами, човек може само от един хубав ден и от едно дърво цялото, оцветено… Валери Петров казва „ах, колко е хубаво листата са всички вяскаш от блокче за водни боички“ и аз така, като погледна и малко ми трябва да се заридавам“, допълни тя.

Режисьорът Камен Калев, който също трябваше да получи награда, я отказа.

В своето заявление, адресирано до министъра на културата, той посочва, че „го прави в знак на протест срещу настоящото политическо управление на държавата, чиито формални и не формални ръководители не зачитат върховенството на закона и застрашават демокрацията в страната ни“.

