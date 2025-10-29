Над 60 хиляди лева и злато иззети при акция срещу митничари в Русе

Разследват организирана престъпна група в Митницата в Русе. Това съобщиха от Окръжната прокуратура в града.
Разследването е за присвоявания на стоки и ценности, конфискувани от митническите служители.
При акция на прокуратурата и ГДБОП в Русе и София са претърсени над 30 служебни помещения, частни имоти и автомобили.
Иззети са вещи, документи и над 60 хиляди лева в различни валути, инвестиционно злато и сребро, маркови стоки и цигари без бандерол.
От прокуратурата не съобщават дали има задържани, както и дали ще бъдат повдигнати обвинения.
