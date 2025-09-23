Гори в защитената местност „Калимок-Бръшлен“ край брега на река Дунав, съобщава БГНЕС. Пламъците обхващат над 500 декара между градовете Русе и Силистра.

Работата на екипите е допълнително затруднена от гъста мъгла, която е паднала над района и силно ограничава видимостта. Пламъците застрашават уникално биоразнообразие, включително една от най-големите колонии на къдроглави пеликани в Европа.

Пожарът е обхванал тръстика и блата, което прави терена изключително труднодостъпен за техника. Налага се пожарните автомобили периодично да напускат района, за да презареждат с вода, преди да се върнат отново на линия.

Основната цел на екипите е да не се допусне огънят да прехвърли дигата и да се разпространи към близката гора или населените места.

Най-близкото село - Нова Черна, се намира на по-малко от 2 километра.

