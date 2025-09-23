dalivali.bg
Руският конкурс „Интервизия“ събра участници от държави с 4 млрд. души население. Виетнамският певец спечели (ВИДЕО, СНИМКИ)

След протестите на хората от „Дружба“: Ще останат ли хиляди без топла вода и парно три месеца?

Емблематичният център „Помпиду“ в Париж затваря врати до 2030 г.

Програма на социалното министерство върнала 420 българи от чужбина само за 24 часа

Васил Терзиев реагира на позицията на Делян Пеевски за „Топлофикация-София“

8 века назад: Царе, боляри, занаятчии и войни оживяват в Музей на восъчните фигури

Заплахата от дронове: Около 20 000 пътници са били засегнати от временното затваряне на летището в Копенхаген

Кристиан Вигенин: Никой не може да нарежда на министрите

Кои страни по света признават и кои не Държавата Палестина?

Премиерът: България счита Държавата Израел за ключов стратегически партньор
Над 500 декара защитена площ между Русе и Силистра горят

Работата на екипите е допълнително затруднена от гъста мъгла в местността „Калимок-Бръшлен“ край Дунав

Снимка: БГНЕС
Публикувано в  10:22 ч. 23.09.2025 г.

Гори в защитената местност „Калимок-Бръшлен“ край брега на река Дунав, съобщава БГНЕС. Пламъците обхващат над 500 декара между градовете Русе и Силистра.

Работата на екипите е допълнително затруднена от гъста мъгла, която е паднала над района и силно ограничава видимостта. Пламъците застрашават уникално биоразнообразие, включително една от най-големите колонии на къдроглави пеликани в Европа. 

Пожарът е обхванал тръстика и блата, което прави терена изключително труднодостъпен за техника. Налага се пожарните автомобили периодично да напускат района, за да презареждат с вода, преди да се върнат отново на линия.

Основната цел на екипите е да не се допусне огънят да прехвърли дигата и да се разпространи към близката гора или населените места.

Най-близкото село - Нова Черна, се намира на по-малко от 2 километра.

Разследват тежко престъпление на екопътека край Смолян, една от версиите е убийство

„Мяра“: ГЕРБ е първа сила. ПП-ДБ, „Възраждане“ и ДПС-Ново начало се движат в „пакет“

Дронове блокираха полетите на летището в Копенхаген

Росен Желязков пред ООН: Гласовете на младите хора оформят нашето колективно бъдеще

„Стена срещу дронове“: България и още 6 държави планират изграждането на въздушен щит

