По повод Световния ден на сърцето - 29 септември, знакови сгради у нас бяха осветени в червено. На днешния ден в цял свят традиционно се осветяват в червено значими национални обекти в знак на подкрепа на борбата със сърдечно-съдовите заболявания.

София

София засия в червено тази вечер в чест на най-важния ритъм в живота ни. НДК бе осветен в червен цвят - символ на живот, енергия и грижа за сърдечното здраве.

Много кардиолози от Националната кардиологична болница, както и граждани, се събраха за символична разходка, за да напомнят колко важно е да се грижим за сърцето си – не само на този ден, а всеки ден.

Кулминацията настъпи, когато в небето над София излетяха 100 дрона, които озариха вечерта с впечатляващо светлинно шоу.

Велико Търново

Крепостта „Царевец“ във Велико Търново също светна в червено по случай Световния ден на сърцето.

От Многопрофилната областна болница за активно лечение (МОБАЛ) „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново съобщиха, че лекари и ученици от три великотърновски училища са спортували заедно.

По време на срещите лекарите отново припомниха на децата и техните учители кои са основните рискови фактори, които водят до развитието на сърдечно-съдови заболявания. Акцент обаче беше поставен на движението, което е в основата на превенцията.

Плевен

Паметникът „Майка България“, разположен в началото на Скобелев парк - музей в Плевен, тази вечер е осветен в червено в знак на подкрепа към кампанията за борба със сърдечно-съдовите заболявания.

Община Плевен подкрепя кампанията за поредна година.

Бургас

Мостът на централния плаж в Бургас бе осветен в червено тази вечер. Осветяването на моста е част от глобалната кампания за отбелязване на датата, организирана от Световната сърдечна федерация и подкрепена от редица здравни институции у нас.

По-рано днес в Бургас се проведе и здравна кампания "С любов за моето сърце!". По време на събитието жители и гости на града имаха възможност да измерят артериалното си налягане и кръвната захар.

Чрез специален анализатор на телесни мазнини участниците в инициативата изчисляваха съотношението на мазнините, индекса на телесна маса и килокалориите.

