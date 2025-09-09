На шофьор му прилошало по време на път, катастрофирал с камиона си

На АМ” Хемус” посока Варна близо до Шумен, камион е самокатастрофирал и е в крайпътната канавка. Не пречи на движението. Водачът е тестван за алкохол и наркотици, пробите му са отрицателни.

Пред екипа на пътна полиция споделил, че по време на движение му е прилошало.

Очаква се временно затруднение на движението при претоварване на превозвания товар. Екипи на пътна полиция са на място и ще подпомагат водачите.