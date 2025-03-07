На 10 март част от столичен квартал остава без вода

На 10 март, понеделник, във връзка с подмяна на спирателни кранове по ул. „Тодор Каблешков“ в ж.к. „Красно село“ се налага спиране на водоподаването от 10 до 18 часа в района на:
- ул. „Тодор Каблешков“ от бул. „Братя Бъкстон“ до ул. „Ген. Стефан Тошев“, бл. 208 - висока зона.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. „Тодор Каблешков“ срещу блок 208 Б.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването, уточняват от „Софийска вода“.
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