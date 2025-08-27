Северна Македония няма да направи промени в конституцията си, освен ако Европейският съюз (ЕС) не даде гаранции, че това е последното условие пред страната. Това заяви пред „Политико“ министърът на външните работи Тимчо Муцунски по време на посещението си в Брюксел.

„Нашият страх е: ако ние ги направим, какво ще стане, ако след шест месеца България отново ни издигне искания по въпроси като историята, идентичността и езика?“, отбеляза Муцунски в интервюто, цитирано от БТА.

Още през юни българският премиер Росен Желязков заяви ясно, че България няма да поставя каквито и да било различни условия за започването на присъединителни преговори между ЕС и Северна Македония освен компромиса от 2022 г., който предвижда вписването на българската общност в конституцията.

Конституционните промени са част от преговорната рамка на Скопие с ЕС, приета от самата Северна Македония и всички държави членки.

В публикацията си „Политико“ определя промените просто като изискване на България към Северна Македония, за да бъде признато българско малцинство, като напомня, че предишното правителство в Скопие го е приело, но не е успяло да приложи поради липса на мнозинство в парламента.

Макар и засега да не желае да променя конституцията, Северна Македония, по думите на Муцунски, може да продължи с други реформи, за да се присъедини към ЕС, пише още „Политико“.

„Ако утре държавите членки дойдат при нас и кажат, че трябва да направим повече за доброто управление, върховенството на закона... ние разбираме. И не само разбираме, но и смятаме, че това е задължение, което трябва да поемем, не само по искане на институциите на ЕС, но и поради необходимостта от по-силно общество“, посочи той.

