60-годишна жена от село Алтимир бе спасена от удавяне благодарение на бързата реакция на младши инспектор Кристин Иванов от ЗЖУ–Монтана.

Инцидентът е станал вчера сутринта около 10:30 ч. в Бяла Слатина, след като граждани сигнализирали, че автомобил е паднал в реката.

На място незабавно пристигнал екип на жандармерията и установил, че във водоема има кола с жена вътре, която не може да се освободи, а водата вече е достигнала до вратата.

Мл. инспектор Иванов влязъл в автомобила през задната врата, успял да стигне до жената и да я изведе. Той държал главата ѝ над водата до пристигането на спасителен екип.

Пострадалата е била контактна и без наранявания. Медиците от пристигналата линейка не са констатирали здравословни проблеми.

По думите ѝ автомобилът тръгнал неуправляемо към реката, след като дала на контакт, опитвайки се да отвори прозореца. Жената не умеела да шофира и изпаднала в паника.

Местопроизшествието е било обезопасено от полицията, като е взето и сведение от собственика на автомобила.

