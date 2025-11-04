dalivali.bg
София
сега Дъжд
18 Облачно
19 Облачно
20 Облачно 10°
21 Облачно
Последни
новини
Дъжд
Космическо време
България

Съдът реши: Мюмюн Искендер остава кмет на Минерални бани

Апелативният съд в Пловдив отмени решението на Окръжния съд в Хасково, с което Искендер беше отстранен от длъжност

Снимка: bTV

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:35 ч. 04.11.2025 г.

Апелативният съд в Пловдив отмени решението на Окръжния съд в Хасково, с което на кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер беше наложена мярка за процесуална принуда „отстраняване от длъжност“ по искане на прокуратурата.

Така той остава кмет на Минерални бани.

Според съдиите от Пловдив няма опасност Искендер да попречи на разследването, защото са предадени всички документи по делото.

Пред журналисти Искендер е съобщил, че ще сезира Конституционния съд, защото смята, че от Областна администрация Хасково пречат Общината да си върши работата.

Отстраниха от длъжност кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер (ВИДЕО)

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
„Беше с момиче. Само се хилеше“: Бившият шеф в „Автомагистрали“, помел коли в София, е имал предишни нарушения

„Беше с момиче. Само се хилеше“: Бившият шеф в „Автомагистрали“, помел коли в София, е имал предишни нарушения
До края на годината сменяме личната си карта с 60% по-евтино

До края на годината сменяме личната си карта с 60% по-евтино
Публикуваха проекта на бюджет за 2026 г.: Дефицитът е 3%. Инфлацията ще достигне 3,5%

Публикуваха проекта на бюджет за 2026 г.: Дефицитът е 3%. Инфлацията ще достигне 3,5%
40 полицаи издирвали избягалите затворници, един е открит в храстите (ВИДЕО)

40 полицаи издирвали избягалите затворници, един е открит в храстите (ВИДЕО)
Самотен баща се нуждае от средства за лечение на сина си в чужбина

Самотен баща се нуждае от средства за лечение на сина си в чужбина
Тази сутрин
Снимка: Самотен баща се нуждае от средства за лечение на сина си в чужбина
Самотен баща се нуждае от средства за лечение на сина си в чужбина
Снимка: „6-7“ – думата на 2025 г., която разбра само поколението Алфа
„6-7“ – думата на 2025 г., която разбра само поколението Алфа
Снимка: Мартин Владимиров: България се бави с решението за контрола над „Лукойл“
Мартин Владимиров: България се бави с решението за контрола над „Лукойл“
Лице в лице
Снимка: Румен Радев, Христина Христова и Любчо Нешков - гости в "Лице в лице"
Румен Радев, Христина Христова и Любчо Нешков - гости в "Лице в лице"
Снимка: Казусът с "Лукойл"
Казусът с "Лукойл"
Снимка: Защита и подкрепа на българското производство
Защита и подкрепа на българското производство
Тази събота и неделя
Снимка: bTV Новините стават на 25 години
bTV Новините стават на 25 години
Снимка: Пикантен карфиол с крем от кашу
Пикантен карфиол с крем от кашу
Снимка: "Фейк" - един спектакъл за живота в и извън социалните мрежи
"Фейк" - един спектакъл за живота в и извън социалните мрежи
120 минути
Снимка: В главната роля: Мартин Атанасов
В главната роля: Мартин Атанасов
Снимка: Ексклузивно: Кирил Домусчиев за първия бюджет в евро - кой ще плати цената?
Ексклузивно: Кирил Домусчиев за първия бюджет в евро - кой ще плати цената?
Снимка: Endurosat - българският космически феномен
Endurosat - българският космически феномен