Съдът реши: Мюмюн Искендер остава кмет на Минерални бани

Апелативният съд в Пловдив отмени решението на Окръжния съд в Хасково, с което на кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер беше наложена мярка за процесуална принуда „отстраняване от длъжност“ по искане на прокуратурата.

Така той остава кмет на Минерални бани.

Според съдиите от Пловдив няма опасност Искендер да попречи на разследването, защото са предадени всички документи по делото.

Пред журналисти Искендер е съобщил, че ще сезира Конституционния съд, защото смята, че от Областна администрация Хасково пречат Общината да си върши работата.