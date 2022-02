„Путин не трябва да бъде изолиран, защото това може да доведе до още по-непредсказуеми действия от негова страна.“ Това каза в ефира на bTV Radio бившият заместник-външен министър Милен Керемедчиев.

„Прозорецът на дипломацията много сериозно се затвори, макар и в последните си изявления президентът Путин да казва, че е отворен за диалог, но няма да отстъпи от взетата си позиция. Това означава, че вече много трудно могат да се намерят допирни точки. Но практиката показва, че Русия не трябва да бъде изолирана само със санкции и агресивно поведение. Трябва да продължават опитите за диалог с нея“, допълни той.

Милен Керемедчиев коментира и въвеждането на 30-дневно извънредно положение в Украйна, както и това, че парламентът позволи на гражданите да се въоръжат.

„Има възможност армията на Украйна да се удвои в своята численост – от 250 000 може да достигне 500 000 много бързо. А ако наистина се въоръжи и населението и се започнат тип партизански действия спрямо руските войски, то това означава, че Путин ще има много тежката участ да обяснява сериозните човешки загуби, които ще последват едно по-сериозно влизане по-навътре на територията на Украйна“, допълни той.

По-рано през деня президентът Володимир Зеленски заяви, че „ако замълчим днес, ще изчезнем утре“. Според Милен Керемедчиев в никакъв случай не трябва да се мълчи, но и не трябва да се стреля.

„Украйна има пълното право да защитава своята териториална цялост, но от друга страна това ще доведе до много тежка ескалация на конфликта, до тежък въоръжен конфликт, който ще доведе до жертви, което пък ще доведе до допълнително унищожаване на украинската икономика“, допълни още той.