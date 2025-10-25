На 25 октомври след временно разкъсване и намаление над Северна България облачността отново ще се увеличи и привечер и през нощта на места там ще има валежи.

Временни увеличения на облачността ще има и над Родопите и югоизточните райони. В останалата част от страната ще има повече слънчеви часове. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад.

Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в София – около 6°. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, в София – около 17°.

Над планините облачността ще е разкъсана, по-значителна над западните и централните райони на Стара планина и Родопите. На изолирани места, главно по високите върхове и в Родопите, ще превали слабо.

Ще духа умерен вятър от запад-югозапад, по високите върхове на Рила и Пирин – силен от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 5°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. По-значителни временни увеличения на облачността ще има над южното крайбрежие.

Ще духа слаб, по северното крайбрежие до умерен вятър от запад-северозапад, който след обяд ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат 18°-20°. Температурата на морската вода е 17°-19°.

На Балканите времето ще се задържи променливо. Валежи от дъжд ще има в западните райони на полуострова, а в източните облачността ще бъде разкъсана, често и значителна. В по-голямата част от Гърция ще преобладава слънчево време.

Максималните температури ще бъдат: за София – 17 градуса, Белград – 16, Букурещ - 19, Истанбул и Скопие – 20, Солун – 23 градуса, Атина – 24.

