Временно е спряно движението на метрото в София в участъка между станциите „Сливница“ и „Обеля“ по Линия 2, съобщиха от Столичната община (СО).

Причината е авария на магистрален водопровод в район „Връбница“.

Осигурен е заместващ автобус, който се движи от метростанция „Сливница“, по бул. „Панчо Владигеров“, „Обелски път“ до станция „Ломско шосе“.

Автобусите спират на всички съществуващи спирки двупосочно. Движението по Линия 2 на метрото се извършва нормално между станциите „Ломско шосе“ и „Витоша“.

Аварийните екипи работят по отстраняване на проблема с магистралния водопровод и изпомпване на навлязлата вода в метрото.

Движението на метрото в останалите линии се извършва нормално, уточниха от СО.

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