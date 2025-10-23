dalivali.bg
Мениджър за един ден: Ученици и студенти на гости на НС и bTV

Инициативата мениджър за един ден е в партньорство между bTV и фондация Джуниър Ачийвмънт

Станчо Станчев Станчо Станчев

Публикувано в  20:50 ч. 23.10.2025 г.

Мениджър за един ден в Народното събрание и в bTV.

Ученици и студенти влязоха в ролята на председател на парламента и на водещ на новини. Младежи от цяла България посетиха народното събрание

Срещнаха се с председателя Наталия Киселова, а после поста й за ден зае Петър от Русе.

“Когато бях в Гимназията имах идеята да бъда Министър на образованието и науката, защото бях недоволна от едни промени”, посочи Наталия Киселова, председател на НС. 

Освен в Народното събрание, макар и по-малко, други мениджъри за един ден избраха четвъртата власт.

Гимназистите наблюдаваха и как се раждат обедните новини на bTV, Даниел мечтае да ги води

“Водещият трябва да е изключително концентриран, защото останах с впечатление, че работата тук върви много бързо, всички трябва да са много екипни, много организирани”, коментира Даниел Михайлов, 19 СУ "Елин Пелин", София.

“Когато бях на техните години си представях, че ще се занимавам с журналистика. Предимно си представях, че ще бъда репортер, че ще ми е трудно, дниманично, стресово”, каза Росен Цветков, водещ на bTV Новините.

Инициативата мениджър за един ден е в партньорство между bTV и фондация Джуниър Ачийвмънт.

