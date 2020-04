Имам колеги, които обмислят да напуснат поради отношението, което получават. Това заяви във "Важното, казано на глас" по bTV Радио Десислава Младенова, която е медицинска сестра във видинската болница. Тя също обмисля дали да остане на работа.

25 човека от медицинския персонал във Видинската болница са заразени с коронавирус. Масовото изследване започна по решение на Областния временен кризисен щаб за оценка на риска, предвид положителните проби за COVID-19 на медицински специалисти от лечебното заведение.

В момента в кадриологичното отделение не се приемат пациенти. Младенова разказа, че има четирима болни от персонала и са останали четири редови сестри и три сестри от "Инвазивна кардиология".

Тя не знае дали и други отделения са затворени и как ще продължи работа болницата. Хората, които се обръщат към "Кардиология", се препращат към болницата в Лом. Имаме сериозен недостиг на кадри, ще бъде доста сложно, коментира медицинската сестра.

Тя подчерта, че има много обвинения към медицинските сестри, че не са носили предпазни облекла, но това не отговоря на истината. Били са инструктирани как да действат в кризата, раздадени са им по един еднократен костюм за защита, а в началото са получили по една еднократна маска на човек за цяла смяна.

Ползваме постоянно ръкавици, пазим се, но не смятам, че материалите са адекватни и ни предпазват достатъчно, разказа Младенова и допълни: Винаги с нас си трият ръцете, а ние си вършим работата.

Въпреки че в болницата има нужда от различни специалисти, до момента няма отзовали се. Медицинската сестра каза, че не знае да има доброволци, които да помагат в лечебното заведение.