Медицинската сестра Галина Николова, която е с диагноза рак на гърдата, се нуждае спешно от помощ за лечение в Китай.

Жената се бори вече 6 години със заболяването. Наскоро научава, че болестта се е върнала и има метастази.

Екип от медици в Китай й дават 90% шанс за излекуване, но за да замине са й необходими около 50 000 долара. Сумата е непосилна за Галина и семейството й.

„През всичките тези години аз продължих да работя. Семейството ми ме подкрепяше през цялото това време и не ми даде да се предам. Имам прекрасна дъщеря и внуче. Знам, че има много добри хора, към който се обръщам за помощ“, каза Галина пред bTV Radio.

Ако искате да помогнете на Галина, можете да го направите на дарителската сметка:

(CECBBGSF) IBAN: BG15 CECB 9790 10I2 5036 00

Галина Генчева Николова

ЦКБ АД