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Мазут покри широка ивица от плаж край Приморско

На замърсяването през уикенда попада мъж, който се занимава с изследване на морските отпадъци

Лора Стаматис Лора Стаматис

Публикувано в  12:34 ч. 04.03.2025 г.

Мазут покри широка ивица от плаж Аркутино край Приморско. Това се случва около две седмици, след като парчета мазут изплуваха на плаж в Созопол.

На замърсяването през уикенда попада Никола Бобчев, който се занимава с изследване на морските отпадъци.

„Направи ми впечатление, че мазутът е на големи петна. Успях да почистя една част от тях“, разказва той.

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Никола подава сигнал в екоинспекцията. На място дойдоха експерти, които да установят произхода на замърсяването.

„Мазутът идва от морето. Той е вплетен с водорасли, изхвърлени при буря или от морско течение. Може да се каже, че той е престоял много дълго в морето“, обясни Галинка Димитрова от РИОСВ-Бургас.

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Междувременно община Приморско изпрати екипи, които да почистят ивицата.

От екоминистерството уточниха за bTV, че до момента други подадени сигнали за мазут по Черноморието ни няма.

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