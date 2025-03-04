Мазут покри широка ивица от плаж край Приморско

Мазут покри широка ивица от плаж Аркутино край Приморско. Това се случва около две седмици, след като парчета мазут изплуваха на плаж в Созопол.
На замърсяването през уикенда попада Никола Бобчев, който се занимава с изследване на морските отпадъци.
„Направи ми впечатление, че мазутът е на големи петна. Успях да почистя една част от тях“, разказва той.
Никола подава сигнал в екоинспекцията. На място дойдоха експерти, които да установят произхода на замърсяването.
„Мазутът идва от морето. Той е вплетен с водорасли, изхвърлени при буря или от морско течение. Може да се каже, че той е престоял много дълго в морето“, обясни Галинка Димитрова от РИОСВ-Бургас.
Междувременно община Приморско изпрати екипи, които да почистят ивицата.
От екоминистерството уточниха за bTV, че до момента други подадени сигнали за мазут по Черноморието ни няма.
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