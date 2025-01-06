Полицията в Несебър задържа пиян чужденец, който поставя своеобразен антирекорд за шофиране в нетрезво състояние.
Случаят е от събота – 4 януари, когато около 17:20 часа в Слънчев бряг полицейски служители от Несебър спрели за проверка лек автомобил с бургаска регистрация. Превозното средство било управлявано от 35-годишен беларуски гражданин, живеещ в Несебър.
Мъжът е тестван за алкохол, а дрегерът отчел концентрация от 3,57 промила.
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Водачът бил незабавно задържан за срок до 24 часа, а автомобилът му иззет.
По случая е образувано бързо производство.
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