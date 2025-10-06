51-годишен мъж простреля непълнолетно момиче в областта на кръста в Попово, съобщиха от ОДМВР-Търговище.

Случаят се разиграва на 3 октомври 2025 г., когато мъж почиствал законно притежавана от него гладкоцевна ловна пушка – 12-ти калибър.

Пострадалото момиче е откарано в МБАЛ-Търговище, откъдето след оказаната му медицинска помощ е транспортирано с линейка в болница във Варна, където да му бъде извършена хирургичека операция.

Оръжието е иззето по надлежния ред. Мъжът е задържан в РУ-Попово.

По случая е образувано досъдебно производство за причинена телесна повреда поради незнание или поради немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност.

