dalivali.bg
София
сега Краткотраен снеговалеж -2°
15 Облачно -2°
16 Облачно -2°
17 Облачно -1°
18 Облачно -1°
Последни
новини
Краткотраен снеговалеж
Космическо време
България

Мъж пострада при строеж на училищен физкултурен салон в Русе

Пострадалият е откаран до спешно отделение

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  13:48 ч. 17.02.2025 г.

На 16 февруари 2025г. около 11.45 часа е получен сигнал от дежурен при ОДМВР Русе за трудова злополука на строителна площадка.

Инцидентът е станал при новостроящ се  физкултурен салон на ОУ "Никола Обретенов" в гр. Русе, съобщиха от полицията.

На мястото е изпратен екип на ЦСМП и дежурен наряд на Второ РУ гр. Русе. Установено е пострадалото лице е 24-годишен мъж от гр. Своге, обл. София, който при извършване на монтаж на метална конструкция е бил затиснат.

Изберете магазин

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури

Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.
Advertisement

Пострадалият е откаран до спешно отделение на УМБАЛ "Канев" гр. Русе, като му е направена образна диагностика и е установено, че същият има два счупени прешлена в лумбосакралната област.

Настанен е в отделение по неврохирургия за наблюдение и последващо лечение.

Две деца са ударени от джип пред училището в Дряново

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Снеговалежи и рязко застудяване: Жълт код в 11 области в понеделник

Снеговалежи и рязко застудяване: Жълт код в 11 области в понеделник
Опасни валежи от сняг и виелици: Жълт код в девет области у нас днес

Опасни валежи от сняг и виелици: Жълт код в девет области у нас днес
След „Бригада нов дом“: Как се промени животът на 8-годишния Мартин и дядо му?

След „Бригада нов дом“: Как се промени животът на 8-годишния Мартин и дядо му?
Битка за първите стъпки на Хриси: Момиченцето е с рядка диагноза, семейството търси помощ

Битка за първите стъпки на Хриси: Момиченцето е с рядка диагноза, семейството търси помощ
„Нямам 4 деца от различни мъже“: Майката на Даная за уволнената педиатърка от ИСУЛ

„Нямам 4 деца от различни мъже“: Майката на Даная за уволнената педиатърка от ИСУЛ
Тази сутрин
Снимка: „Първата крачка“: Как да подобрим живота си с навици за здраве?
„Първата крачка“: Как да подобрим живота си с навици за здраве?
Снимка: След „Бригада нов дом“: Как се промени животът на 8-годишния Мартин и дядо му?
След „Бригада нов дом“: Как се промени животът на 8-годишния Мартин и дядо му?
Снимка: Какво да очакваме от новия сезон на „Стани богат“?
Какво да очакваме от новия сезон на „Стани богат“?
Лице в лице
Снимка: Ивайло Калфин, Слави Василев и Александър Симов - гости в "Лице в лице"
Ивайло Калфин, Слави Василев и Александър Симов - гости в "Лице в лице"
Снимка: Атанас Зафиров: Друг е въпросът, че този инцидент е още един от аргументите този ужасяващ конфликт да приключи възможно най-бързо
Атанас Зафиров: Друг е въпросът, че този инцидент е още един от аргументите този ужасяващ конфликт да приключи възможно най-бързо
Снимка: Рамадан Аталай: Ние сме във властта, за да спрем политическата криза, от която живеят определени политически партии
Рамадан Аталай: Ние сме във властта, за да спрем политическата криза, от която живеят определени политически партии
Тази събота и неделя
Снимка: Пилешки гърди с жасминов ориз и Протеинови палачинки със сладък картоф
Пилешки гърди с жасминов ориз и Протеинови палачинки със сладък картоф
Снимка: За таланта няма граница
За таланта няма граница
Снимка: Броени дни до втория сезон на "Помниш ли текста?"
Броени дни до втория сезон на "Помниш ли текста?"
120 минути
Снимка: В главната роля: Владимир Пенев
В главната роля: Владимир Пенев
Снимка: Кой има интерес от разделена и лутаща се Европа?
Кой има интерес от разделена и лутаща се Европа?
Снимка: Атанас Зафиров е новият лидер на БСП
Атанас Зафиров е новият лидер на БСП