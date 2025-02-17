Мъж пострада при строеж на училищен физкултурен салон в Русе

На 16 февруари 2025г. около 11.45 часа е получен сигнал от дежурен при ОДМВР Русе за трудова злополука на строителна площадка.

Инцидентът е станал при новостроящ се физкултурен салон на ОУ "Никола Обретенов" в гр. Русе, съобщиха от полицията.

На мястото е изпратен екип на ЦСМП и дежурен наряд на Второ РУ гр. Русе. Установено е пострадалото лице е 24-годишен мъж от гр. Своге, обл. София, който при извършване на монтаж на метална конструкция е бил затиснат.

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Пострадалият е откаран до спешно отделение на УМБАЛ "Канев" гр. Русе, като му е направена образна диагностика и е установено, че същият има два счупени прешлена в лумбосакралната област.

Настанен е в отделение по неврохирургия за наблюдение и последващо лечение.