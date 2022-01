До вторник или сряда „Омикрон“ ще стане доминиращ вариант у нас. Това каза в ефира на bTV Radio математикът Лъчезар Томов.

„Той става доминиращ за две седмици. Започна по Коледа с идващите от чужбина. То се вижда, че вече започва да преобладава по начина, по който скача траекторията“, допълни той.

По думите му в момента пандемията се развива с часове, а не с дни, тъй като новият вариант е много по-заразен, а населението е слабо ваксинирано население.

„Скоро ще достигнем 10 000 случая. Най-вероятно до края на следващата седмица. Това обаче са тези, които ще бъдат отчетени при тестване. Реално обаче можем да достигнем спокойно 50-60 хиляди на ден, в рамките на десетина дни, които обаче няма да влязат в системата“, обясни той.

Според него при такива цифри болниците ще бъдат препълнени и това ще се отрази на смъртността.

„В момента репродуктивното число е 1,4. Вече 10 души заразяват 14. Най-големият ръст е във възрастовата група 0-19 години. Тук вече има обратно предаване към децата от пътуващите в чужбина. Колкото по-заразен е един вариант, толкова по-голямо предимство имат по-малките при разпространението, защото те са по-мобилни и с по-чести контакти. При всеки следващ вариант делът на ученици става все по-голям“, обясни математикът.