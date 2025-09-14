dalivali.bg
София
Патриарх Даниил: Да носим кръста си на християни с достойнство

Патриарх Даниил: Да носим кръста си на християни с достойнство
"Голямата мечта е голямата любов": "Великият Гетсби" - в главната роля е Руши Видинлиев, музиката - на Графа

"Голямата мечта е голямата любов": "Великият Гетсби" - в главната роля е Руши Видинлиев, музиката - на Графа

Вот на недоверие №5: Управляващи и опозиция в нов словесен двубой

Владо Карамазов разпределя ролите в „Traitors: Игра на предатели“ на 16 септември от 20 часа по bTV

Световният ден на сърцето ще бъде отбелязан на 29 септември за 25-та поредна година

Водещите на "България търси талант" Александър Кадиев и Петър Антонов: Идваме с нови ризи, чистак-бърсак сме

Перем с ментета, продавани в онлайн магазини

Пратеникът на Тръмп: Украйна вече е световен лидер в дроновете, американците изоставаме

Стрелецът на Чарли Кърк е живял с трансджендър съквартирант, който сега помага на ФБР?

Емилия Милчева: Време е гражданите да си направят свое МВР, защото сегашното не ни пази
"Масово нощно каране" по улиците на София с послание за толерантност на пътя

11-ото поредно издание на мотошествието на клуб Sofia Riders отдаде почит в памет на загиналите мотористи

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:33 ч. 14.09.2025 г.

"Масово нощно каране" по улиците на София с послание за толерантност на пътя.

11-ото поредно издание на мотошествието на клуб Sofia Riders отдаде почит в памет на загиналите мотористи и всички жертви на войната по пътищата.

Шествието на колела премина от Националния исторически музей в "Бояна" през големи столични булеварди.

По думи на организаторите са се събрали над 3000 мотористи.

