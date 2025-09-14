"Масово нощно каране" по улиците на София с послание за толерантност на пътя.

11-ото поредно издание на мотошествието на клуб Sofia Riders отдаде почит в памет на загиналите мотористи и всички жертви на войната по пътищата.

Шествието на колела премина от Националния исторически музей в "Бояна" през големи столични булеварди.

По думи на организаторите са се събрали над 3000 мотористи.