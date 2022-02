„Добре е първо да видим запушване на пробойните в бюджета и чак тогава да се говори за увеличение на максималния осигурителен доход.“ Това каза в ефира на bTV Radio депутатът от „Демократична България“ и председател на Комисията по икономическа политика и иновации Мартин Димитров.

„Ако хората не видят това, се получава следното – тези, които са на светло, и които така или иначе плащат, ще ги накараме да плащат още повече, а онези, които не са плащали или са крили част от дължимото, пак ще продължат да не плащат. Обществото разбира тази несправедливост. Затова ще продължим много добронамерено да разговаряме с Министерството на финансите и да търсим решение“, каза още той.

По думите му възможно решение е да има по-малко нарастване на максималния осигурителен доход. Димитров каза още, че данъчните трябва да се фокусират върху големите компании, а не върху малкия бизнес. Той коментира и запитването, което направи към Министерството на финансите относно това дали има автоматизирани измервателни уреди за производителите на алкохол и цигари.

„Получих отговор, че това шест години не е въведено, защото трябвало да се поиска едно съгласие от ЕК, а шест години не е поискано. Това е невероятен абсурд. Това означава, че този контрол не е въведен в пълната му сила или е въведен избирателно. Т.е. стриктният контрол върху големите компании, който сме поискали, не е въведен шест години“, обясни той.

По думите на Димитров финансовият министър Асен Василев е обещал това да бъде направено.

Мартин Димитров коментира и енергийната криза, като заяви че КЕВР трябва да направят своите проверки по различните скандали от последните седмици.