Вицепремиерът Мария Габриел изказа съболезнования на семействата, загубили своите близки при експлозиите край Букурещ. Тя направи това в пост в профила си в Туитър.

Габриел пожелава бързо възстановяване на ранените.

Sincere condolences to the families who lost their loved ones in the explosions near Bucharest.



We wish a speedy recovery to the injured.



Bulgaria stays in full solidarity with its neighbor Romania, ready to provide immediate medical support.