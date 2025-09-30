dalivali.bg
Тестват системата BG-ALERT и сирените на 1 октомври
Първи сняг в планините: „Прогнозата е за 20-30 см в петък", ще вали и под 1000 м

Мариан от Куклен беше осъден на 15 г. затвор за смъртта на братовчед си

Мъжът трябва да изплати и 100 хил. лв. кръвнина на близките на жертвата

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:06 ч. 30.09.2025 г.

Мариан Паскалев от Куклен беше осъден на 15 г. лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален строг режим, след като съдът в Пловдив го призна за виновен за смъртта на братовчед му – Ламбри Лятев.

Убийството беше извършено на 29 декември 2022. Двамата мъже живеели врата до врата, скарали се за домашна ракия.

Ден преди убийството Паскалев се прибрал и видял бравата на къщата си разбита, а от бурето му липсвал алкохол. Отишъл в съседната сграда, където живеел братовчед му, с когото често пиели, и двамата се скарали, но до удари не се стигнало.

Мъж е пребит до смърт в Куклен

На следващия ден около 20 ч. се почерпил и отишъл отново да се разправя с 55-годишния Ламбри. Започнал да го рита и удря, включително с бутилка бира, влачил го и го зарязал навън, близо до двора.

Според магистратите Мариан умъртвил роднината си по особено жесток начин. Подсъдимият трябва да заплати на роднините на жертвите обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 100 000 лева ведно със законните лихви.

Присъдата не е окончателна и подлежи на протест и обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.

