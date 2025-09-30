Мариан от Куклен беше осъден на 15 г. затвор за смъртта на братовчед си

Мариан Паскалев от Куклен беше осъден на 15 г. лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален строг режим, след като съдът в Пловдив го призна за виновен за смъртта на братовчед му – Ламбри Лятев.

Убийството беше извършено на 29 декември 2022. Двамата мъже живеели врата до врата, скарали се за домашна ракия.

Ден преди убийството Паскалев се прибрал и видял бравата на къщата си разбита, а от бурето му липсвал алкохол. Отишъл в съседната сграда, където живеел братовчед му, с когото често пиели, и двамата се скарали, но до удари не се стигнало.

На следващия ден около 20 ч. се почерпил и отишъл отново да се разправя с 55-годишния Ламбри. Започнал да го рита и удря, включително с бутилка бира, влачил го и го зарязал навън, близо до двора.

Според магистратите Мариан умъртвил роднината си по особено жесток начин. Подсъдимият трябва да заплати на роднините на жертвите обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 100 000 лева ведно със законните лихви.

Присъдата не е окончателна и подлежи на протест и обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.

