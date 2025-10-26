Летище Пловдив посрещна първия полет от Милано с официална церемония

С официална церемония на Летище Пловдив в неделя беше посрещнат първият полет с 87 пътници по новооткритата редовна линия Пловдив – Милано (Малпенса), съобщава БТА. На събитието присъстваха кметът на Пловдив Костадин Димитров, както и кметове на общините, които участват във Фонда за развитие на летище „Пловдив“, изпълнителният директор на летището Красимир Пешев, заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов, областният управител на Пловдив проф. д-р Христина Янчева, представители на ръководството на летището гости и медии.

„Чувствам се радостен и щастлив да посрещнем първия полет от Милано. Благодаря за усилията както на отдела към община Пловдив, така и на колегите от другите общини, които участват във Фонда за развитие на летището. Защото стъпките, които положихме за да развием летището, са вече ясни и дават резултат. Това каза пред медиите кметът на Пловдив Костадин Димитров, който посрещна първите пристигащи пътници.

„Освен че Пловдив е културна столица на България, след като беше европейска столица, вече има и интерес от различни видове туризъм. И това, което положихме като усилие и от страна на администрацията, и от страна на колегите, е да направим така, че отделните компании да проявят интерес към летището. Фактът е, че усилията дадоха резултати“, посочи Димитров.

Той отбеляза, че от общината помагат с всички сили за да бъде възможно пловдивчани да пътуват до близките дестинации в Европа. „С помощта на културата, на туризма и с помощта на отделните общини, които трябва ясно да разберат, че едно летище близко до техните общини ще е само в техен плюс“, каза още той.

Летище Пловдив достигна 21 полета на седмица, коментира изпълнителният директор на летището Красимир Пешев. Той подчерта, че това е резултат от перфектната работа между Фонда за развитие на Летище Пловдив и аерогарата. „Надявам се, че всички пловдивчани ще се възползват от новата линия“, допълни той и посочи, че тази година пътниците от летището ще стигнат 200 000. Директорът съобщи и новината, че отскоро на сайта на Летище Пловдив гражданите могат да гласуват за две нови линии по избор.

Редовните полети се очаква да допринесат за развитието на туризма и икономическите връзки между Пловдив и Северна Италия, като разширят възможностите за пътуване и бизнес партньорства в региона. Полетите ще са целогодишни и ще се изпълняват два пъти седмично – петък и неделя, посочиха от ръководството на летището.

Още един нов маршрут, опериран от авиокомпанията „Уиз Еър" (Wizz Air) ще бъде добавен в летищното портфолио на Пловдив тази година на 15 ноември. Компанията обяви по-рано тази година разширяване на своята мрежа с откриването на нова база в Братислава, Словакия, както и стартирането на два нови директни маршрута до България - от Братислава до Пловдив и до Варна.