Летище Пловдив посрещна първия полет от Милано с официална церемония

87 пътници пристигнаха у нас от Италия

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:00 ч. 26.10.2025 г.

С официална церемония на Летище Пловдив в неделя беше посрещнат първият полет с 87 пътници по новооткритата редовна линия Пловдив – Милано (Малпенса), съобщава БТА. На събитието присъстваха кметът на Пловдив Костадин Димитров, както и кметове на общините, които участват във Фонда за развитие на летище „Пловдив“, изпълнителният директор на летището Красимир Пешев, заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов, областният управител на Пловдив проф. д-р Христина Янчева, представители на ръководството на летището гости и медии.

„Чувствам се радостен и щастлив да посрещнем първия полет от Милано. Благодаря за усилията както на отдела към община Пловдив, така и на колегите от другите общини, които участват във Фонда за развитие на летището. Защото стъпките, които положихме за да развием летището, са вече ясни и дават резултат. Това каза пред медиите кметът на Пловдив Костадин Димитров, който посрещна първите пристигащи пътници.

„Освен че Пловдив е културна столица на България, след като беше европейска столица, вече има и интерес от различни видове туризъм. И това, което положихме като усилие и от страна на администрацията, и от страна на колегите, е да направим така, че отделните компании да проявят интерес към летището. Фактът е, че усилията дадоха резултати“, посочи Димитров.

Възстановиха директните полети от Манчестър до летище Пловдив

Той отбеляза, че от общината помагат с всички сили за да бъде възможно пловдивчани да пътуват до близките дестинации в Европа. „С помощта на културата, на туризма и с помощта на отделните общини, които трябва ясно да разберат, че едно летище близко до техните общини ще е само в техен плюс“, каза още той.

Летище Пловдив достигна 21 полета на седмица, коментира изпълнителният директор на летището Красимир Пешев. Той подчерта, че това е резултат от перфектната работа между Фонда за развитие на Летище Пловдив и аерогарата. „Надявам се, че всички пловдивчани ще се възползват от новата линия“, допълни той и посочи, че тази година пътниците от летището ще стигнат 200 000. Директорът съобщи и новината, че отскоро на сайта на Летище Пловдив гражданите могат да гласуват за две нови линии по избор.

Редовните полети се очаква да допринесат за развитието на туризма и икономическите връзки между Пловдив и Северна Италия, като разширят възможностите за пътуване и бизнес партньорства в региона. Полетите ще са целогодишни и ще се изпълняват два пъти седмично – петък и неделя, посочиха от ръководството на летището.

Шефът на летище София: За коледните празници ще имаме по 25 000 пътници дневно

Още един нов маршрут, опериран от авиокомпанията „Уиз Еър" (Wizz Air) ще бъде добавен в летищното портфолио на Пловдив тази година на 15 ноември. Компанията обяви по-рано тази година разширяване на своята мрежа с откриването на нова база в Братислава, Словакия, както и стартирането на два нови директни маршрута до България - от Братислава до Пловдив и до Варна.

