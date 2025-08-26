Лешояд на пътя: Десетки сигнали за птица в опасност

През последната седмица десетки граждани сигнализират, че са забелязали лешояд на главния път Е-79 край Симитли. Появиха се и редица снимки в социалните мрежи с въпрос – какво прави птицата там и в опасност ли е?

Загрижени граждани са се обадили на спешния телефон 112, информирани са и неправителствени организации, свързани с опазването на дивата природа у нас. Инспектори от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Благоевград са направили спешна проверка.

За bTV те обясниха, че няма място за притеснение и птицата, забелязана в Кресненския пролом, е част от успешно завършилата репопулация на белоглавия лешояд в този регион. Инспекторите са установили, че птицата е млада и неопитна, паднала е от гнездото си в района, но не е ранена.

„Лети добре, но все още не успява да се вдигне достатъчно високо около района на площадката за подхранване в с. Ракитна край Симитли‘, уточняват от РИОСВ-Благоевград.

Заснетата птица е естествено излюпил се екземпляр в гнездо в Кресненския пролом, част от възстановяващата се популация на вида, който през XX век е изчезнал от страната ни.

През 2010 г. или след шест десетилетия отсъствие белоглавият лешояд отново се завръща в Кресненското дефиле. Природозащитници от Фонда за дивата флора и фауна успяват да изградят стабилна колония от този рядък вид. В района са освободени десетки птици, донесени основно от Испания и Франция, като за проследяването им са използвани модерни методи – сателитни предаватели и крилометки. Само пет години след началото на проекта в дефилето вече се наблюдават първите успешно излюпени малки.

Възстановяването на вида има ключово значение за екосистемата – лешоядите играят важна роля в естественото прочистване на природата от мърша и понижават риска от разпространение на болести.

