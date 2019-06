В началото на летния сезон Комисията за защита на потребителите започва активни проверки в туристическите и търговските обекти в морските курорти. Това коментира във „Важното, казано на глас“ по bTV радио председателят на комисията Димитър Маргаритов.

Your browser does not support the audio element.

В тази връзка той препоръча на търговците да предлагат качествена услуга, за да има ръст на туризма.

Нарушенията в сферата на туризма не са много, жалбите и сигналите, които ние получаваме на общия брой, е около 4%, но всяко нарушение в тази област има сериозна тежест, коментира председателят на комисията.



Той посъветва хората внимателно да следят условията при резервация на почивка, да проверяват търговците, които предлагат офертата, да не се доверяват на оферти, анонсирани като крайно привлекателни. Ако възникне проблем, нека хората потърсят отговорност от този, който предлага офертата, и веднага след това да ни сигнализират, за да санкционираме този, които не е спазил изискванията, обясни Маргаритов.



Той препоръча на хората да бъдат внимателни с обменните бюра. И разказа случай, при който на таблото с тарифите били сложени магнитчета с флаговете на различни държави. Това създава впечатление, че това са валутни курсове, а всъщност е стойността на тези продукти като значки, магнитчета, отварачки, разказа председателят на КЗП. По този начин потребителят бил заблуждаван и научавал истинския курс едва след като обмени валута.