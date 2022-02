Шофьор е бил глобен 50 пъти в рамките на 3 месеца за това, че кара с винетка със сгрешени номера на колата. След като разбира, че дължи близо 4000 лв. глоба, водачът сезира обществения защитник за казуса.

Това съобщи в ефира на bTV Radio омбудсманът Диана Ковачева. По думите ѝ много често шофьорите дори не подозират, че е допусната грешка в изписването на регистрационния номер на автомобила при закупуване на е-винетка.

Your browser does not support the audio element.

„Проблемът е, че тези шофьори на МПС разбират, че многократно са регистрирани като нарушители, едва когато бъдат спрени от екипи на БГТОЛ. По този начин те са приравнявани със случаите, при които изобщо липсва платена пътна такса. Има много случаи, в които хората пътуват по пътищата и камерите заснемат, че тяхната винетка е грешна и не съответства на номера на колата.

В този случай започват да им се налагат глоби, за които те дори не са уведомени. Затова аз предлагам на народните представители да бъде решен този въпрос като водачите на МПС, които са си сгрешили номерата на винетките и това бъде заснето от камерите да бъдат уведомявани по електронна поща или по друг подходящ начин. И така да могат да си коригират грешката във винетката и да не се стига до административно наказателна отговорност”, допълни още Ковачева.