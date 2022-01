Цените на имотите продължават да вървят нагоре. Това каза в ефира на bTV Radio кредитният консултант Тихомир Тошев.

„Миналата година завършихме с около 12% ръст на цените на имотите в страната и 15% за София. Тази година очакванията ни са за 7-8% ръст“, каза той.

По думите му високите цени на строителните материали са една от причините за продължаващото покачване на цените на имотите.

„Ръстът на цените на строителните материали е голям проблем за бранша. Те трудно могат да прогнозират целия период на строителството на една жилищна сграда, който е около 1,5-2 години, и как ще се развиват цените на материалите. Някои строители вече залагат клаузи, че при поскъпване на строителните материали, ще могат да повишат цената от това, което са се договорили на зелено“, обясни още Тошев.

По думите му търсенето и покупките на новостроящи се сгради се е увеличило с около 20% през миналата година, а през 2022 г. тенденцията ще се запази.

Добрата новина е, че лихвите по кредитите най-вероятно ще се запазят ниски и на нива от 2,3-2,8%.

„Възможно е в определени периоди да видим и по-ниски лихви в промоционални предложения на банките“, обясни той.