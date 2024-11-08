Днес ще се задържи слънчево. В сутрешните часове на отделни места около водните басейни ще има краткотрайна мъгла. Минималните температури ще бъдат между минус 5 и 0 градуса, по-високи по Черноморието, в София - около минус 3.

Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Дневните температури слабо ще се повишат и преобладаващите максимални ще бъдат между 14 и 19 градуса, в София - около 16, Плевен и Велико Търново - също 16, Ямбол и Пловдив – 17 градуса, Благоевград – 18, Сандански – 19.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по високите части - до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра - около 5.

По Черноморието ще бъде слънчево. Преди обяд на изолирани места ще има краткотрайна мъгла или ниска слоеста облачност. Ще духа слаб вятър от североизток.

Максималните температури там ще бъдат 15-16 градуса. Температурата на морската вода е 15-17 градуса. Вълнението на морето - 1-2 бала.

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