Съоръжение на детска площадка затисна дете в Рила, съобщиха от МВР - Кюстендил.
Екип на РСПБЗН – Рила е оказал помощ за освобождаването му. Детето е било на около 5 г.
Кракът му е бил затиснат от съоръжение на детска площадка в града. Детето е във видимо добро състояние след извеждането от съоръжението. Заведено е от баба му в болница за преглед.
