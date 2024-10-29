Kатастрофа на пътя между троянските села Терзийско и Бели Осъм. При инцидента е загинал 62-годишен колоездач.

Инцидентът е станал в понеделник, около 18:30 часа, съобщи БТА. 30-годишен троянец при управление на лек автомобил е блъснал движещ се в същата посока велосипедист.

На място е установено, че колоездачът е 62-годишен мъж от село Голям Желязна. Той е откаран в тежко състояние към Филиала на спешна медицинска помощ в Троян, където малко по-късно е починал.

Водачът на лекия автомобил е тестван за алкохол и наркотици, като и двете проби са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство и причините за произшествието се изясняват.

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