"В момента България си остава една рискова държава, в която голям процент от хората могат да се разболеят по-тежко и здравната ни система да е под риск. Това заяви в ефира на bTV Radio пулмологът и депутат от “Демократична България” д-р Александър Симидчиев.

“Ваксините са създадени за оригиналния вариант на вируса и няма как толкова ефикасно да покриват, колкото първоначално. В началото беше ясно, че ваксинацията предотвратява симптоматично боледуване при 94-96% от хората. След това дойде "Делта" и този процент спадна до 70%, сега с "Омикрон" спада още по-ниско. 63% е защитата, когато човек е ваксиниран, спрямо неваксинираните по отношение на разпространението. Малко над 70% е защитата от тежко боледуване и над 90% е защитата срещу смъртни случаи. Да, факт е, че хора, които са ваксинирани и хора, които са преболедували - могат да боледуват повторно”, обясни още той.

По думите на д-р Симидчиев вероятността да са защитени хората, които са се ваксинирали в началото на 2021 година и не са боледували през този период, не е много голяма. Той напомни, че бустерната доза увеличава значително защитата.